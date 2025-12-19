В России будут официально продавать «китайские уазики» BAW 212

Во второй генерации BAW 212 заметно подрос: его длина — 4749 мм, ширина — 1945 мм, высота — 1999 мм, а размер колёсной базы — 2860 мм. Если проводить аналогии, то перед нами автомобиль, который крупнее, чем Tank 300, но меньше, чем Tank 500.

В плане техники модель готова предложить рамное шасси, неразрезные мосты, жёстко подключаемый полный привод и блокировки обоих межколёсных дифференциалов. Подвеска — пружинная.

В России пока сертифицирована только одна версия: с бензиновым двухлитровым турбомотором мощностью 238 л.с. и восьмидиапазонным «автоматом». Но на родине машины также есть дизельный вариант.

В исполнении Adventurer RUS «китайский уазик» сейчас доступен за 4 339 000 рублей: приставка RUS означает расширенный зимний пакет, а также русифицированный интерфейс медиасистемы.