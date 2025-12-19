Новости
Опубликовано 19 декабря 2025, 13:53
1 мин.

В России будут официально продавать «китайские уазики» BAW 212

До этого машины были доступны по системе параллельного импорта.
Дистрибьютор марки BAW оформил ОТТС на внедорожник BAW 212. В 1965 году компания BAW по запросу китайской армии выпустила рамный внедорожник 212 — это очень простая, напоминающая советский УАЗ-469, машина. Со временем автомобиль получил статус культового, а потому продолжает выпускаться (и даже обновляться). А год назад состоялась премьера второго поколения.
© BAW
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Во второй генерации BAW 212 заметно подрос: его длина — 4749 мм, ширина — 1945 мм, высота — 1999 мм, а размер колёсной базы — 2860 мм. Если проводить аналогии, то перед нами автомобиль, который крупнее, чем Tank 300, но меньше, чем Tank 500.

В плане техники модель готова предложить рамное шасси, неразрезные мосты, жёстко подключаемый полный привод и блокировки обоих межколёсных дифференциалов. Подвеска — пружинная.

В России пока сертифицирована только одна версия: с бензиновым двухлитровым турбомотором мощностью 238 л.с. и восьмидиапазонным «автоматом». Но на родине машины также есть дизельный вариант.

В исполнении Adventurer RUS «китайский уазик» сейчас доступен за 4 339 000 рублей: приставка RUS означает расширенный зимний пакет, а также русифицированный интерфейс медиасистемы.

