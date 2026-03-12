Новости
В России наладили выпуск грузовиков-цыплятовозов

Российские заводы организовали массовое производство цыплятовозов. Сразу несколько предприятий за последние коды организовали производство машин под названием «цыплятовозы», выяснила редакция журнала Motor. Такая техника используется для перевозки молодняка птиц, а также яиц для последующей инкубации — это специализированное транспортное средство, позволяющий перевозить дорогостоящий (а самое главное — живой груз) на дальние расстояния.
Цыплятовозы имеют автоматический контроль концентрации углекислого газа, влажности и температуры, чтобы поддерживать стабильный микроклимат на протяжении всей транспортировки.

Как правило, машина представляет собой изотермический фургон на шасси грузового автомобиля. Притом основой могут выступать автомобили любых классов, включая тяжёлый (КамАЗ, Sitrak и проч.).

Любопытно, что внутрь кузова завозятся специальные тележки под одноразовую картонную тару или многоразовые пластиковые ящики, между которыми оставляются продыхи.

Как стало известно журналу Motor кузова-цыплятовозы российского производства стоят примерно вдвое дешевле импортных аналогов (с поставкой которых вдобавок есть проблемы).

