В России обнаружили автобус-гармошку на базе «Газели»

Концепция получилась необычной — на шасси установили своеобразный пассажирский кунг, к которому присоединили отдельный полуприцеп через классическую автобусную «гармошку».

В салоне сочленённого микроавтобуса располагалось 22 кресла. Максимальная скорость машины, в основу которой легла стандартная бортовая «Газель» ГАЗ-3302, составляла 60 км/ч.

Долгое время судьба единственного изготовленного экземпляра оставалась неизвестной. Однако недавно, как выяснил журнал Motor, автобус нашли и теперь планируют реставрировать.

Правда, за годы простоя «гармошка» лишилась шасси — видимо, «Газель» переделали под обычный грузовик. Но главное, что уникальный кузов чудом сохранился.