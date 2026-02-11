В России остановили разработку единой модульной платформы для автомобилей

«Ввиду бюджетных ограничений мы вынуждены были пока отказаться от капиталоемкого проекта разработки единой модульной платформы. Без господдержки наши производители сейчас, к сожалению, такие затраты не смогут потянуть», — сказал Антон Алиханов.

В сложившихся условиях Министерство промышленности и торговли намерено перераспределить усилия и сконцентрироваться на другом приоритетном направлении — локализации производства критически важных компонентов.

Особый акцент будет сделан на комплектующих для электрических и гибридных автомобилей. Этот сегмент, по словам министра, демонстрирует впечатляющую динамику: по итогам прошлого года в России было произведено 15 тысяч таких машин, что в три раза превышает показатель предыдущего года.

