Опубликовано 22 января 2026, 14:331 мин.
В России подорожает проезд по платным трассам
«Автодор» планирует увеличить тарифы на проезд по платным трассам. Как заявил журналистам руководитель госкомпании Вячеслав Петушенко, в соответствии с экономическим развитием страны и условиями контракта этот вопрос будет рассматриваться безусловно
© Максим Блинов/ РИА Новости
"Инфляция есть, затраты растут у всех, в том числе на содержание дорог. Поэтому, конечно, рассматриваем", - заявил он. Петушенко подчеркнул, что излишнее увеличение тарифа может повлечь за собой уменьшение трафика, поэтому решение по индексации будет приниматься взвешенно.
Он отметил, что сборы в 2025 году достигли 140 млрд рублей, а вклад магистрали М-4 «Дон» в выручку упал до 47% из-за увеличения загрузки М-11, М-12 и ЦКАД. В последний раз тарифы индексировались в феврале 2025 года в соответствии с инфляцией.