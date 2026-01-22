В России подорожает проезд по платным трассам

"Инфляция есть, затраты растут у всех, в том числе на содержание дорог. Поэтому, конечно, рассматриваем", - заявил он. Петушенко подчеркнул, что излишнее увеличение тарифа может повлечь за собой уменьшение трафика, поэтому решение по индексации будет приниматься взвешенно.

Он отметил, что сборы в 2025 году достигли 140 млрд рублей, а вклад магистрали М-4 «Дон» в выручку упал до 47% из-за увеличения загрузки М-11, М-12 и ЦКАД. В последний раз тарифы индексировались в феврале 2025 года в соответствии с инфляцией.