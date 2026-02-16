В России появился новый кроссовер за 2,6 млн рублей

Зимний пакет включает подогрев руля, сидений спереди и сзади, а также обогрев лобового, заднего и боковых стекол. Кроме того, инженеры усилили антикоррозийную защиту и улучшили лакокрасочное покрытие.

Благодаря 115 дополнительным звукоизоляционным элементам и модернизированной виброизоляции (улучшение на 50%) уровень шума и вибраций оказался значительно снижен.

Габариты кроссовера существенно увеличены: длина выросла на 210 мм, ширина — на 35 мм, а колесная база — на 110 мм. Это улучшило пространство внутри салона и повысило устойчивость автомобиля.