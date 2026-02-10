В России появился новый отечественный автобренд

Проект, ставший уже третьим в совместном портфеле партнеров, реализует стратегию по созданию многополярной автомобильной экосистемы и продолжает инвестиционные планы по локализации современного модельного ряда легковых автомобилей в России, сообщили в пресс-службе АГР.

Все модели бренда разработаны специально с учетом российских условий эксплуатации. Основной фокус инженерных решений направлен на надежность, что обеспечит уверенный и комфортный опыт вождения при различных климатических и дорожных условиях.

Производство автомобилей Tenet Plus по полному циклу будет организовано одновременно на двух заводах «АГР Холдинг». Запуск производства запланирован на первую половину 2026 года.

Ранее сообщалось, что УАЗ испытывает новые дизельные модели в экстремальных условиях.