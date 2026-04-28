В России предсказали рекордный рост продаж автомобилей

«Исходя из недельных данных, в апреле можно прогнозировать объем продаж новых легковых автомобилей на уровне 115−120 тысяч единиц. Это на 14−17% больше, чем было реализовано в апреле прошлого года (102,1 тыс. шт)», – сказал Целиков.

Он отметил, что в марте 2026 года рост к аналогичному периоду 2025 года составил 31%. Таким образом, весеннее оживление спроса подтверждается статистикой.

Суммарно за первые четыре месяца 2026 года (январь-апрель) российский рынок легковых автомобилей, по предварительным расчетам, вырастет примерно на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Эксперт связывает позитивную динамику с адаптацией автопроизводителей к новым логистическим схемам, расширением модельных рядов доступных брендов и постепенным снижением ставок по автокредитам в первом квартале.

