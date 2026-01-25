В России продают ВАЗ-2101 с ламбо-дверями и мощным мотором

Судя по фотографиям, от классического ВАЗ-2101 1980 года выпуска остался только кузов. Продавец пишет, что машина строилась для зимнего или влажного дрифта. У автомобиля заварены задние двери, а в передних применены подъемные механизмы, как у моделей Lamborghini.

На автомобиль установлен 16-клапанный двигатель от Lada Priora с кованными поршнями, форсированный до 165 л.с.

Также у машины есть каркас безопасности, кастомные фары, установлены задние дисковые тормоза, спортивные сиденья, бортовой компьютер и многое другое.

Собственник отмечает, что есть вариант продажи дрифт-кара с полным новым комплектом: подкат, гайковерт, домкрат, канистры. По его словам, машина практически не использовалась.

Ранее сообщалось, что в России продают кабриолет Lada по цене китайского кроссовера.