В России расширили список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Все автомобили в перечне разделены на две ценовые категории. Первая включает 305 моделей со средней стоимостью от 10 до 15 млн рублей. Вторая — 268 моделей, цена которых превышает 15 млн рублей.

В обновленный список вошли не только традиционные представители премиум-сегмента (Audi, Bentley, BMW, Lamborghini, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Aurus), но и множество китайских брендов (Aito, HiPhi, Hongqi, Lixiang, Voyah, Zeekr, M-Hero, Byd, Tank). Также в перечне присутствуют Ford, Dodge, Toyota, Xiaomi, McLaren, Tesla и другие марки.

Напомним, что система повышенных коэффициентов транспортного налога действует в России с 2014 года. Изначально она распространялась на автомобили дороже 3 миллионов рублей. Однако после 2022 года порог был изменен: теперь налог на роскошь начисляется только на машины стоимостью от 10 млн. рублей. Это правило применяется к транспортным средствам, приобретенным после 1 января 2022 года.

