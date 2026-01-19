В России рекордно подорожал ремонт автомобилей

"Количество нормо-часов на клиента выросло на 10%, а среднее число покупаемых запчастей увеличилось с 7,8 до 8,1 позиции за один визит. Это прямое следствие старения парка: средний возраст автомобиля в России превысил 15 лет, и более 70% машин старше десяти лет", — рассказала директор Fit Service Татьяна Овчинникова.

В этом году основной драйвер роста затрат станций техобслуживания (СТО) — не повышение цен, а усложнение работ.

Владельцы вынуждены вкладываться в объемные, трудоемкие работы, чтобы поддерживать работоспособность автомобилей.

Рост затрат на содержание автомобиля — это новая реальность. В этой ситуации ключевую роль играет плановое и регулярное техническое обслуживание.

Проактивный уход за автомобилем позволяет выявлять проблемы на ранних стадиях, предотвращая внезапные отказы и значительные расходы на сложный ремонт, отметила специалист.

Ранее в России изменились цены автомобилей 9 брендов.