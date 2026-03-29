В России рекордно подорожали автозапчасти

«К 2026 году базовые автозапчасти подорожали в среднем от 20 до 40%. Причины все те же — параллельный импорт усложняет логистику, налоги растут, а проверки на таможне становятся всё строже. Также для европейских машин оригинальные детали — большая редкость», – сообщает канал.

Сильнее всего прибавили в цене базовые позиции: тормозные колодки, масляные фильтры и амортизаторы. Стандартное техобслуживание для авто эконом-класса теперь стоит 8−16 тыс. рублей вместо 6−12 тыс. год назад. Для премиум-сегмента цены на ТО выросли с 12−20 тыс. до 20−40 тыс. рублей, отмечается в публикации.

Если для бюджетных машин еще есть выбор неоригинальных запчастей, то владельцы BMW 3 Series или Mercedes-Benz C-Class сталкиваются с серьезной проблемой. Год назад содержание такой машины обходилось в 120−180 тыс. рублей, а теперь — в 160−250 тыс., и это только базовое обслуживание без учета серьезных поломок, отметили авторы исследования.

