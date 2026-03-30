В России рекордно выросли продажи новых автомобилей

Рост по сравнению с предыдущей неделей составил 19%, а в годовом выражении продажи увеличились на 36,5%. Таким образом, рынок продемонстрировал уверенный выход на траекторию роста, сообщил Сергей Целиков.

Глава «Автостата» связывает такой всплеск сразу с несколькими факторами. Сыграла роль ранняя теплая весенняя погода, которая традиционно активизирует покупательскую активность. Кроме того, накопившийся за зимний период отложенный спрос начал переходить в реальные сделки.

Также, производители и дилеры специально приурочили к весеннему сезону вывод на рынок большого количества новинок, что также подогрело интерес покупателей.

Однако ключевой причиной рекорда аналитики называют окончание первого квартала. Дилерские центры стремятся максимально выполнить установленные планы, чтобы получить причитающиеся бонусы от импортеров и производителей. Эта традиционная «гонка за объемом» в конце отчетного периода дала мощный импульс продажам, отметил эксперт.

