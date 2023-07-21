В России резко подорожали Tank: более чем на миллион рублей

В случае с Tank 300 суммарный размер прибавки составил от 7,1 до 7,9 процента от прежней цены. Минимальная стоимость внедорожника выросла с 3 799 000 до 4 099 000 рублей, пробив психологическую отметку, а максимальная увеличилась с 4 199 000 до 4 499 000 рублей.

Флагманский Tank 500 же стал дороже сразу на 19-21,2 процента. То есть, стартовая цена модели поднялась с 5 199 000 рублей в июне до 6 299 000 рублей — на 1,1 миллиона. Максимальная стоимость теперь составляет 6 899 000 рублей вместо 5 799 000.