В России резко подорожали Tank: более чем на миллион рублей

В России резко подорожали Tank: более чем на миллион рублейНаиболее заметно вырос в цене «старший» Tank 500
Внедорожники китайской марки Tank прибавили в цене от 300 тысяч до 1,1 миллиона рублей. Они дорожают уже второй раз за месяц, заметили аналитики «Цена Авто», и на этот раз увеличение оказалось намного внушительнее. Если в начале июля Tank 300 стал дороже на 100 тысяч рублей, а Tank 500 — на 200 тысяч, то теперь первый вырос в цене еще на 200 тысяч, а второй — на целых 900 тысяч рублей. То есть, в сумме за месяц стоимость Tank 300 увеличилась на 300 тысяч, а «старшего» 500 — на 1,1 миллиона.
В случае с Tank 300 суммарный размер прибавки составил от 7,1 до 7,9 процента от прежней цены. Минимальная стоимость внедорожника выросла с 3 799 000 до 4 099 000 рублей, пробив психологическую отметку, а максимальная увеличилась с 4 199 000 до 4 499 000 рублей.
Флагманский Tank 500 же стал дороже сразу на 19-21,2 процента. То есть, стартовая цена модели поднялась с 5 199 000 рублей в июне до 6 299 000 рублей — на 1,1 миллиона. Максимальная стоимость теперь составляет 6 899 000 рублей вместо 5 799 000.
Марка Tank, принадлежащая Great Wall, появилась на нашем рынке относительно недавно — весной нынешнего года. В модельный ряд вошли два рамных внедорожника 300 и 500, цена которых на старте начиналась с 3 699 000 и 5 099 000 рублей соответственно. Tank 300 положена двухлитровая «турбочетверка» мощностью 220 лошадиных сил, 500-му — V6 объемом 3,0 литра, развивающий 299 лошадиных сил. Привод у обоих полный.
По итогам июня Tank 300 и 500 заняли 11 и 13 места по продажам на российском рынке соответственно, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса. На первом за месяц остановили выбор 705 покупателей, а на втором — 416. Для сравнения, самый популярный и заметно более доступный «китаец», Haval Jolion, разошелся в количестве 4699 штук.