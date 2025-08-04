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Опубликовано 04 августа 2025, 16:17
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В России снова спорят о максимальном возрасте легковых машин

Но теперь речь идёт о введении законодательного ограничения на срок службы транспортных средств
Автовладельцам в России опять грозит запрет на автомобили старше 30 лет. На этот раз обсуждается идея установить максимальный возраст для легковых машин в 30 лет. Если инициатива станет законом, владелец машины, достигшей этого возраста, будет обязан либо отправить её на утилизацию, либо оплатить специальную экспертизу. Только экспертиза сможет признать автомобиль классическим или раритетным, что позволит ему остаться на дороге.
В России снова спорят о максимальном возрасте легковых машин
© The Nigmatic / Unsplash
Иван Прокудин
Иван Прокудин

Эта тема поднимается не впервые. Ещё в 2013 году обсуждался похожий предел, но для коммерческого транспорта. Тогда речь шла об ограничениях для машин, достигших возраста 7 лет. Позже Министерство промышленности и торговли РФ и Государственная дума возвращались к обсуждению возрастных ограничений, однако конкретных законов принято не было. Сейчас внимание вновь приковано к этому вопросу, тем более что упоминание 30-летнего возраста для потенциальных раритетов уже есть в действующем ГОСТе.

Однако эксперты считают саму идею единого возрастного предела спорной. Так, Сергей Зиновьев отмечает, что реальная пригодность автомобиля к эксплуатации зависит не столько от его возраста, сколько от технического состояния, конструкции, общего пробега и качества обслуживания. Установка жёсткой планки в 30 лет для всего автопарка выглядит сомнительно, особенно учитывая существующий технический регламент, который и так определяет, в каком технически неисправном состоянии машине запрещено выезжать на дороги.

Проблема старых и неисправных машин существует, но эксперты сомневаются, что введение возрастного ценза в 30 лет станет эффективным решением. Подавляющее большинство машин в России просто не доживает до такого срока. По данным рынка, автомобили старше 30 лет составляют лишь 0,028% всего объёма предложений на вторичном рынке.

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Получается, что предлагаемая мера затронет лишь единичные случаи. Часто это хорошо сохранившиеся автомобили с небольшим пробегом, имеющие высокую культурную или историческую ценность. Принудительная утилизация таких машин может вызвать справедливое возмущение владельцев и оказаться бессмысленной с точки зрения безопасности дорожного движения. И тут стоит напомнить, что в большинстве стран мира продолжает действовать система технического осмотра.

В России сейчас обязательный техосмотр остался только для коммерческого и общественного транспорта. Это приводит к ситуации, когда машины, выработавшие свой ресурс в такси или службах доставки, часто продаются и продолжают использоваться частными лицами без какой-либо дополнительной проверки их состояния.

Фиксация срока службы исключительно по возрасту многими экспертами признаётся малоэффективным путём. Решение проблемы, по мнению специалистов, заключается не в возрастных ограничениях, а в создании работающего, прозрачного и независимого механизма оценки технического состояния всех автомобилей, который станет реальным инструментом, а не очередной формальной нормой.