В России снова спорят о максимальном возрасте легковых машин

В России снова спорят о максимальном возрасте легковых машинНо теперь речь идёт о введении законодательного ограничения на срок службы транспортных средств
Эта тема поднимается не впервые. Ещё в 2013 году обсуждался похожий предел, но для коммерческого транспорта. Тогда речь шла об ограничениях для машин, достигших возраста 7 лет. Позже Министерство промышленности и торговли РФ и Государственная дума возвращались к обсуждению возрастных ограничений, однако конкретных законов принято не было. Сейчас внимание вновь приковано к этому вопросу, тем более что упоминание 30-летнего возраста для потенциальных раритетов уже есть в действующем ГОСТе.
Однако эксперты считают саму идею единого возрастного предела спорной. Так, Сергей Зиновьев отмечает, что реальная пригодность автомобиля к эксплуатации зависит не столько от его возраста, сколько от технического состояния, конструкции, общего пробега и качества обслуживания. Установка жёсткой планки в 30 лет для всего автопарка выглядит сомнительно, особенно учитывая существующий технический регламент, который и так определяет, в каком технически неисправном состоянии машине запрещено выезжать на дороги.
Проблема старых и неисправных машин существует, но эксперты сомневаются, что введение возрастного ценза в 30 лет станет эффективным решением. Подавляющее большинство машин в России просто не доживает до такого срока. По данным рынка, автомобили старше 30 лет составляют лишь 0,028% всего объёма предложений на вторичном рынке.
Получается, что предлагаемая мера затронет лишь единичные случаи. Часто это хорошо сохранившиеся автомобили с небольшим пробегом, имеющие высокую культурную или историческую ценность. Принудительная утилизация таких машин может вызвать справедливое возмущение владельцев и оказаться бессмысленной с точки зрения безопасности дорожного движения. И тут стоит напомнить, что в большинстве стран мира продолжает действовать система технического осмотра.
В России сейчас обязательный техосмотр остался только для коммерческого и общественного транспорта. Это приводит к ситуации, когда машины, выработавшие свой ресурс в такси или службах доставки, часто продаются и продолжают использоваться частными лицами без какой-либо дополнительной проверки их состояния.
Фиксация срока службы исключительно по возрасту многими экспертами признаётся малоэффективным путём. Решение проблемы, по мнению специалистов, заключается не в возрастных ограничениях, а в создании работающего, прозрачного и независимого механизма оценки технического состояния всех автомобилей, который станет реальным инструментом, а не очередной формальной нормой.