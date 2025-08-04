В России снова спорят о максимальном возрасте легковых машин

Эта тема поднимается не впервые. Ещё в 2013 году обсуждался похожий предел, но для коммерческого транспорта. Тогда речь шла об ограничениях для машин, достигших возраста 7 лет. Позже Министерство промышленности и торговли РФ и Государственная дума возвращались к обсуждению возрастных ограничений, однако конкретных законов принято не было. Сейчас внимание вновь приковано к этому вопросу, тем более что упоминание 30-летнего возраста для потенциальных раритетов уже есть в действующем ГОСТе.

Однако эксперты считают саму идею единого возрастного предела спорной. Так, Сергей Зиновьев отмечает, что реальная пригодность автомобиля к эксплуатации зависит не столько от его возраста, сколько от технического состояния, конструкции, общего пробега и качества обслуживания. Установка жёсткой планки в 30 лет для всего автопарка выглядит сомнительно, особенно учитывая существующий технический регламент, который и так определяет, в каком технически неисправном состоянии машине запрещено выезжать на дороги.

Проблема старых и неисправных машин существует, но эксперты сомневаются, что введение возрастного ценза в 30 лет станет эффективным решением. Подавляющее большинство машин в России просто не доживает до такого срока. По данным рынка, автомобили старше 30 лет составляют лишь 0,028% всего объёма предложений на вторичном рынке.