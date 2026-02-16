В России спрогнозировали рост числа нелегальных автосервисов

По словам специалиста, после закрытия иностранных представительств в России, высококлассные специалисты, особенно мотористы и электрики, перешли в частные профильные мастерские. Однако ожидать значительного роста числа таких сервисов не стоит: поправки в налоговое законодательство стали серьезным испытанием для бизнеса, а перспективы открытия новых остаются туманными.

Вместо этого эксперт прогнозирует увеличение количества «гаражных» мастеров-частников, работающих за наличный расчет или переводом. Контролировать их деятельность крайне сложно, а клиент берет на себя все риски по качеству и гарантиям.

Что касается цен, значительный рост произошел еще в начале года — в среднем на 500−1000 рублей за каждую услугу. Дальнейшая динамика будет зависеть исключительно от стоимости запчастей. Подорожание традиционно коснется расходников и деталей для европейских марок, таких как BMW и VAG Group.

Отдельная проблема 2026 года — острая нехватка узкопрофильных электриков. Сегодня каждый третий сервис не имеет штатного специалиста по электрике, а вакансии закрываются мастерами, работающими сразу на несколько СТО.

