В России стартовал прием заказов на новый гибридный кроссовер GAC S7

«В рамках запуска модели, компания открывает прием заявок на новый GAC S7, официально обозначая ценовое позиционирование гибридного кроссовера на российском рынке», — сообщили в пресс-службе GAC.

На российский рынок гибридный кроссовер GAC S7 выйдет с тяговой батареей емкостью 36,3 кВт·ч. Этого достаточно для преодоления 153 км только на электротяге.

Общий запас хода гибридной силовой установки заявлен на уровне 867 км. Расход топлива в смешанном цикле составляет около 7 л / 100 км. Батарея поддерживает быструю зарядку: с 30% до 80% ее можно зарядить всего за 18 минут. Бензиновый двигатель работает на доступном бензине АИ-92, а объем топливного бака равен 50 литрам.

Модель выделяется размерами, напоминая стилем Range Rover. Длина кроссовера — 4900 мм, ширина — 1950 мм, высота — 1780 мм. Колесная база длиной 2880 мм обеспечивает простор в салоне.

Автомобиль имеет пятиместную компоновку. Багажное отделение отличается высокой практичностью: его объем можно увеличить с 720 до 2335 литров, складывая задние сиденья.

Стартовая цена на кроссовер будет составлять от 5 249 000 рублей за автомобиль 2025 года выпуска с учетом дополнительных скидок.

