В России стартовали испытания УАЗ «Патриот» с новыми двигателем и коробкой передач

Особое внимание на этом этапе уделяется электронной начинке автомобиля. Как уточнили на УАЗе, в рамках сертификации проходит валидация новой электронной архитектуры внедорожника, причём к работе привлечены специалисты ФГУП «НАМИ».

Внешность «Патриота» после рестайлинга тоже изменится. Автомобиль получит пересмотренную светодиодную оптику. В салоне будет обновлённое рулевое колесо.

Главное техническое новшество — двухлитровый дизельный двигатель отечественного производства мощностью 136 л.с. В паре с ним работает новая шестиступенчатая механическая коробка передач, также выпущенная в России. Кроме того, внедорожник оснастят электромеханической раздаточной коробкой с управлением «шайбой».

Примечательно, что эта же новая «механика» будет устанавливаться и на версии с бензиновым двигателем ZMZ Pro (объём 2,7 л., мощность 150 л.с.).

Ранее сообщалось, что Volkswagen впервые показал компактный пикап Tukan.