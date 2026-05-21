Опубликовано 21 мая 2026, 06:17
В России стартовали испытания УАЗ «Патриот» с новыми двигателем и коробкой передач

Обновленный УАЗ «Патриот» с новым мотором отправили на испытания. Ульяновский автозавод приступил к финальной стадии подготовки рестайлингового внедорожника «Патриот». Предсерийный образец уже передан на сертификационные испытания, сообщили «Известиям» в пресс-службе предприятия 21 мая.
УАЗ «Патриот»
Алексей Морозов
Особое внимание на этом этапе уделяется электронной начинке автомобиля. Как уточнили на УАЗе, в рамках сертификации проходит валидация новой электронной архитектуры внедорожника, причём к работе привлечены специалисты ФГУП «НАМИ».

Внешность «Патриота» после рестайлинга тоже изменится. Автомобиль получит пересмотренную светодиодную оптику. В салоне будет обновлённое рулевое колесо.

Главное техническое новшество — двухлитровый дизельный двигатель отечественного производства мощностью 136 л.с. В паре с ним работает новая шестиступенчатая механическая коробка передач, также выпущенная в России. Кроме того, внедорожник оснастят электромеханической раздаточной коробкой с управлением «шайбой».

Примечательно, что эта же новая «механика» будет устанавливаться и на версии с бензиновым двигателем ZMZ Pro (объём 2,7 л., мощность 150 л.с.).

