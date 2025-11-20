В России завершился 2-й этап чемпионата по дрифту SDC

Чемпионат вот уже седьмой год подряд собирает дрифтеров со всей страны под руководством Аркадия Цареградцева.

В Усть-Лабинске прошёл 2-й этап чемпионата Systême Electric Drift Challenge. Вместе с очередным этапом закончился и двухнедельный дрифт-лагерь для команд, принимавших участие в сдвоенном этапе. Единственный в стране зимне-летний чемпионат отличается не только атмосферой дрифтового братства, но и рекордным числом тренировок: в преддверии 2 этапа прошло 8748 заездов.