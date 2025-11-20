В России завершился 2-й этап чемпионата по дрифту SDC

В России завершился 2-й этап чемпионата по дрифту SDCЧемпионат вот уже седьмой год подряд собирает дрифтеров со всей страны под руководством Аркадия Цареградцева.
15 ноября состоялась квалификация, на стартовую линию выехали 66 пилотов, а в воскресенье 16 ноября лучшие спортсмены занимали свои места в сетке ТОП-32. В борьбу за пьедестал боролись 11 команд. Пилотам предстояло работать на обратной конфигурации, трасса при этом была небыстрой, но достаточно технической.
Победители Второго Этапа 25/26: 1-е место — Леонид Шнайдер 2-е место — Артём Шабанов 3-е место — Дмитрий Щербина
Командный зачет: 1-е место — ALL CASH 2-е место — ЦМРБанк 3-е место — АВТОКАБАН
Лучшее инженерное решение — Илья Чернов (Toyota Chaser) Лучший стиль — Андрей Паули (Nissan Silvia S13 «Лимончелло»)
Команды ушли на зимний перерыв и встретятся вновь в марте на очередном сдвоенном двухнедельном празднике дрифта: 3 этап состоится с 18 по 22 марта 2026 г., финальный 4 этап 7 сезона пройдет с 25 по 29 марта 2026 г.