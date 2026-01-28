В Россию официально придёт ещё одна китайская марка

По информации источника, заявителем выступил представитель марки Foton, компания «Стеллар Мотор Рус», а привезти планируется лифтбек ArcFox αS и кроссовер ArcFox αT.

По размеру флагманский Arcfox αS напоминает Hyundai Sonata, в длину достигая 4930 мм. В моноприводном варианте электромотор, развивающий 218 л.с. и 360 Н·м, вращает передние колёса.

На одном заряде литий-ионного тягового аккумулятора ёмкостью 93,6 кВт·ч пятидверка должна проезжать 708 км, но этот показатель получен по не самому реалистичному циклу CLTC.

Что касается кроссовера ArcFox αT, то его длина — 4788 мм, а мощность силовой установки зависит от типа привода, составляя от 218 до 435 л.с. Запас хода равен 480−688 км.