Опубликовано 28 января 2026, 10:46
В Россию официально придёт ещё одна китайская марка

Выбор «поднебесных» автомобилей становится шире.
Концерн BAIC сертифицировал для России автомобили ArcFox. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) было выдано белорусским органом, но сертификационные документы соседней страны имеют такую особенность, что позволяют продавать модели и в других странах ЕАЭС, включая Россию.
© BAIC
Алексей Кованов
По информации источника, заявителем выступил представитель марки Foton, компания «Стеллар Мотор Рус», а привезти планируется лифтбек ArcFox αS и кроссовер ArcFox αT.

По размеру флагманский Arcfox αS напоминает Hyundai Sonata, в длину достигая 4930 мм. В моноприводном варианте электромотор, развивающий 218 л.с. и 360 Н·м, вращает передние колёса.

На одном заряде литий-ионного тягового аккумулятора ёмкостью 93,6 кВт·ч пятидверка должна проезжать 708 км, но этот показатель получен по не самому реалистичному циклу CLTC.

Что касается кроссовера ArcFox αT, то его длина — 4788 мм, а мощность силовой установки зависит от типа привода, составляя от 218 до 435 л.с. Запас хода равен 480−688 км.

