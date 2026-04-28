В Россию привезут огромный кроссовер Geely

Длина Geely Galaxy M9, в основе которого лежит универсальная платформа GEA Evo, — 5205 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1800 мм. В настройке шасси принимали участие эксперты именитой фирмы Lotus.

Полноприводный вариант большого кроссовера оснащён 1,5-литровым бензиновым турбомотором и двумя электрическими двигателями. Совокупная отдача силовой установки составляет 870 л.с.

Тяговый аккумулятор имеет ёмкость 41 кВт⋅ч, которых хватает, чтобы автомобиль преодолел 210 км пути на чистом электричестве. Общий запас хода равен 1300 км.

Как стало известно ранее, в продажу пошли Geely Coolray стоимостью 1,5 млн рублей. Их поставки наладили компании, занимающиеся поставками автомобилей по каналам параллельного импорта.

Читайте также: