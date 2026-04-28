Опубликовано 28 апреля 2026, 16:341 мин.
В Россию привезут огромный кроссовер Geely
Авто.ру: на российском рынке появится гибридный кроссовер Geely Galaxy M9. Продажи новинки дилеры китайской марки должны открыть этой осенью, сообщает Журнал Авто.ру со ссылкой на источники внутри дилерского сообщества. Сама машина является одноклассником Aito M9 и Lixiang L9.
© Geely
Длина Geely Galaxy M9, в основе которого лежит универсальная платформа GEA Evo, — 5205 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1800 мм. В настройке шасси принимали участие эксперты именитой фирмы Lotus.
Полноприводный вариант большого кроссовера оснащён 1,5-литровым бензиновым турбомотором и двумя электрическими двигателями. Совокупная отдача силовой установки составляет 870 л.с.
Тяговый аккумулятор имеет ёмкость 41 кВт⋅ч, которых хватает, чтобы автомобиль преодолел 210 км пути на чистом электричестве. Общий запас хода равен 1300 км.
Как стало известно ранее, в продажу пошли Geely Coolray стоимостью 1,5 млн рублей. Их поставки наладили компании, занимающиеся поставками автомобилей по каналам параллельного импорта.
Источник:Журнал Авто.ру
Автор:Алексей Кованов
Теги: