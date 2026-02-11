Новости
В Россию резко снизились поставки автомобилей из Китая

Экспорт автомобилей из КНР в Россию обвалился на 44%. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
«К примеру, в 2025 году на 44% уменьшились поставки автомобилей, которые в предыдущие годы, как мы знаем, стремительно росли», — сказал Моргулов.

По информации Главного таможенного управления Китая, товарооборот между КНР и Россией по итогам 2025 года составил 228,105 миллиарда долларов, что на 6,9% меньше показателя 2024 года.

Комментируя эти данные, посол отметил, что сокращение объемов китайского импорта в РФ (более чем на 10%) было ожидаемым. По мнению экспертов, на которое он ссылается, это снижение связано с насыщением российского рынка рядом категорий товаров из Китая.

