В самом дешевом Tesla Cybertruck найдена опасная проблема

В документах, поданных в регулирующие органы, также неожиданно раскрылись данные о продажах: отзыву подлежат всего 173 машины. Именно столько заднеприводных Cybertruck, по всей видимости, было реализовано с момента старта продаж. Заднеприводная версия появилась в апреле 2025 года по цене от $ 72 тыс. (примерно на $ 10 тыс. дешевле полноприводной). Уже в сентябре 2025 года её производство было свёрнуто — предположительно, из-за низкого спроса. Tesla не раскрывает отдельную статистику по продажам этой модели, но о ее сверхнизкой популярности косвенно свидетельствуют данные о машинах, подлежащих отзыву для ремонта.

Источником проблемы оказались 18-дюймовые колесные диски с колпаками, предусмотренные для базовой версии пикапа. Оказалось, что при интенсивных нагрузках и прохождении поворотов в зоне крепления колеса к ступице могут образовываться трещины. Со временем это приводит к отделению колеса. Интересно, что компания обнаружила дефект ещё на испытаниях перед запуском автомобиля в производство. Улучшения планировалось внедрить на старте, но этого не произошло из-за управленческой ошибки.

В документе также прямо указано, что 25 ноября 2025 года производство автомобилей, которые затронула проблема, было остановлено из-за ограниченного спроса на Cybertruck с 18-дюймовыми стальными колесами. Владельцам 173 пикапов в сервисных центрах Tesla бесплатно заменят на их машинах диски, ступицы и крепёжные гайки.

Ранее стало известно, что Lamborghini выпустит новую модель ко дню рождения марки.