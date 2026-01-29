В Сети опубликованы фото обновленного Mercedes-Benz S-класса

Снимок, сделанный, судя по обстановке, в ходе подготовки к мероприятию, демонстрирует более солидный и престижный облик автомобиля.

На фото детально видна новая светотехника с характерными трехлучевыми ходовыми огнями. Радиаторная решетка стала заметно крупнее, получила новое наполнение и глянцево-черную окантовку. В центре решетки расположен затемненный квадрат, который может скрывать либо заклеенный логотип, либо датчики системы водительских ассистентов. Аналогичные лакированные вставки видны и в крыльях.

Передний бампер, сохранив узнаваемую форму, также активно использует черный глянец в оформлении и обзавелся увеличенными воздухозаборниками. По ряду признаков на изображении может быть представлена одна из модификаций S-класса от подразделения AMG. В салоне можно рассмотреть относительно компактную приборную панель и новые кресла с крупными подголовниками.

Производитель ранее заявлял, что этот рестайлинг станет самым масштабным в истории модели: изменения затронут около 2700 компонентов, что составляет более половины автомобиля. В числе нововведений — новая интеллектуальная подвеска, а также специально разработанный бензиновый двигатель V8 объемом 4,0 литра, который пополнит моторную гамму. Кроме того, ожидается значительное повышение мощности для уже существующих силовых установок.