В США на аукцион выставили раритетный BMW 1977 года с минимальный пробегом

Этот E21 — представитель первого поколения BMW 3-серии — был выпущен в 1977 году и почти всю свою жизнь находился у одного владельца. Доктор Уоррен Валенсия приобрёл автомобиль в автосалоне Boulder European Autos в Колорадо и владел им более 40 лет, вплоть до своей смерти в 2020 году. В 2024 году машину приобрёл нынешний владелец, который подготовил её к продаже: заменил термостат, патрубки охлаждающей жидкости, свечи зажигания, аккумулятор, приводные ремни и шины.

Настоящей жемчужиной этого автомобиля является его состояние. Кузов окрашен в оригинальный цвет Fjord Metallic, установлены штатные 13-дюймовые диски Turbine-Spoke. Внутри — культовые спортивные сиденья Recaro, которые, несмотря на свой возраст, выглядят практически как новые. Одометр зафиксировал всего 9 000 миль (около 14 500 км) пробега.