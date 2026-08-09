В США на аукцион выставили раритетный BMW 1977 года с минимальный пробегом
Этот E21 — представитель первого поколения BMW 3-серии — был выпущен в 1977 году и почти всю свою жизнь находился у одного владельца. Доктор Уоррен Валенсия приобрёл автомобиль в автосалоне Boulder European Autos в Колорадо и владел им более 40 лет, вплоть до своей смерти в 2020 году. В 2024 году машину приобрёл нынешний владелец, который подготовил её к продаже: заменил термостат, патрубки охлаждающей жидкости, свечи зажигания, аккумулятор, приводные ремни и шины.
Настоящей жемчужиной этого автомобиля является его состояние. Кузов окрашен в оригинальный цвет Fjord Metallic, установлены штатные 13-дюймовые диски Turbine-Spoke. Внутри — культовые спортивные сиденья Recaro, которые, несмотря на свой возраст, выглядят практически как новые. Одометр зафиксировал всего 9 000 миль (около 14 500 км) пробега.
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Под капотом — оригинальный 2,0-литровый атмосферный двигатель M10 мощностью 110 л.с. и 152 Нм крутящего момента, работающий в паре с 4-ступенчатой механической трансмиссией.
Примечательно, что оригинальная наклейка на окне показывает цену нового автомобиля в 1977 году — $ 9 620. С учётом инфляции это эквивалентно примерно $ 53 000 сегодня, что сопоставимо со стоимостью современного BMW 330i xDrive.