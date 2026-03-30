В Усть-Лабинске завершился седьмой сезон SDC с рекордной посещаемостью

«В день квалификации финального этапа через стартовую арку на разгон отправился 71 пилот. Безоговорочным лидером выступил Леонид Шнайдер (г. Красноярск), показавший эталонный проезд и набравший 100,5 балла во второй попытке, собравшись после неудачного первого заезда с 68 очками», — говорится в сообщении.

Легенда дрифта Дмитрий Семенюк, пропустивший третий этап из-за технических проблем, порадовал зрителей проездами, но в ТОП-32 не попал. В 1/8 финала победитель третьего этапа Дмитрий Путилин (Челябинск) уступил Леониду Шнайдеру (Красноярск). А сам Шнайдер в жесткой борьбе за третье место проиграл Артему Шабанову (Москва). В финале встретились Илья Попов (Сочи) и Данила Воробьев (Пенза), победный кубок достался сочинцу.

Рекордные 2,5 тысячи зрителей собрал финал на СТК «Пилот». Билеты раскупили еще до старта, свободная зона была переполнена. Гости следили за заездами, общались с пилотами и наслаждались атмосферой праздника.

Ранее в столице наступило время для смены шин.