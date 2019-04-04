Вседорожный универсал Volvo V60 Cross Country добрался до России с одним мотором

Универсал Volvo V60 Cross Country построен на масштабируемой модульной платформе SPA (Scalable Product Architecture). Она же лежит в основе других моделей 60- и 90-й серии. «В базе» автомобиль будет оснащаться полным приводом и селектором режимов движения с внедорожным профилем Off-Road. В стандартное оснащение также войдет система предупреждения столкновений City Safety, способная распознавать автомобили, пешеходов, велосипедистов и крупных животных.
В списке опций V60 Cross Country — автопилот Pilot Assist, работающий на скоростях до 130 километров в час, функция предупреждения о движении в поперечном направлении с автоматическим торможением, аудиосистема Bowers & Wilkins, панорамная крыша, подогрев лобового стекла и отделка салона кожей.
На других рынках Volvo V60 Cross Country предложат с дизельным двигателем мощностью 190 лошадиных сил. Позднее в гамме появятся два гибрида: умеренный и подзаряжаемый от розетки. Доберутся ли эти версии до России, пока не уточняется.
Среди конкурентов V60 Cross Country в России — Audi A4 allroad (от 2 975 000 рублей) и Volkswagen Passat Alltrack (от 2 359 000 рублей). Последний, тем не менее, конкурент условный, так как представляет другой сегмент.