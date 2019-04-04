Вседорожный универсал Volvo V60 Cross Country добрался до России с одним мотором

Универсал Volvo V60 Cross Country построен на масштабируемой модульной платформе SPA (Scalable Product Architecture). Она же лежит в основе других моделей 60- и 90-й серии. «В базе» автомобиль будет оснащаться полным приводом и селектором режимов движения с внедорожным профилем Off-Road. В стандартное оснащение также войдет система предупреждения столкновений City Safety, способная распознавать автомобили, пешеходов, велосипедистов и крупных животных.