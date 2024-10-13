Внедорожники Jeep и пикапы RAM окончательно лишились V8 Hemi

Любопытно, что эра внедорожников Jeep с другим проверенным мотором — Pentastar V6 3.6 — тоже подходит к концу. По данным инсайдеров Stellantis намерен в кратчайшие сроки перейти на 2,0-литровую «турбочетвёрку». Этот двигатель уже используется на Jeep Wrangler, а в 2025 модельном году такой же агрегат может стать основным для Grand Cherokee/Grand Cherokee L.