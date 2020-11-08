Ford выпустит в свободную продажу 770-сильный мотор V8

Мотор под названием Predator поступит в продажу в сборе с навесным оборудованием, на него будет распространяться стандартная гарантия на детали Ford. Стоимость комплекта пока не сообщается. 5,2-литровый V8 с компрессором можно будет использовать в различных тюнинговых проектах. Недавно в продажу поступил и гигантский 7,3-литровый атмосферный бензиновый мотор V8, известный как Godzilla. Двигатель с чугунным блоком цилиндров оценивается в 8150 долларов (около 582 тысячи рублей).