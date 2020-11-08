В каталоге деталей Ford Performance можно найти широкий спектр двигателей для разных моделей автомобилей, а скоро линейка моторов пополнится ещё одним агрегатом: как сообщает издание Ford Authority, компания Ford выпустит в свободную продажу 770-сильный мотор V8 от спорткара Mustang Shelby GT500. 5,2-литровая «восьмёрка» развивает 770 лошадиных сил при 7300 оборотах в минуту и 847 Нм крутящего момента на 3000 оборотах в минуту. Мотор оснащён приводным нагнетателем Roots рабочим объёмом 2650 кубических сантиметров.
Мотор под названием Predator поступит в продажу в сборе с навесным оборудованием, на него будет распространяться стандартная гарантия на детали Ford. Стоимость комплекта пока не сообщается. 5,2-литровый V8 с компрессором можно будет использовать в различных тюнинговых проектах. Недавно в продажу поступил и гигантский 7,3-литровый атмосферный бензиновый мотор V8, известный как Godzilla. Двигатель с чугунным блоком цилиндров оценивается в 8150 долларов (около 582 тысячи рублей).