Редкий Aston Martin V8 Zagato выставили на продажу за 43 миллиона рублей

Aston Martin V8 Zagato с номером шасси 20011 — это один из трех прототипов, построенных до выпуска товарной серии из 50 спорткаров. Автомобиль построен на агрегатах Aston Martin V8, но имеет кузов работы ателье Zagato и лишен заднего ряда сидений. В описании лота указано, что из всего выпуска лишь четыре купе, в том числе этот экземпляр, получили 436-сильный V8 и лишь два — интегрированный каркас безопасности.