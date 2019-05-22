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15:32

Редкий Aston Martin V8 Zagato выставили на продажу за 43 миллиона рублей

Это один из трех прототипов модели 1986 года

Торгующая эксклюзивными автомобилями PendineHistoric Cars выставила на продажу один из трех прототипов Aston Martin V8 Zagato 1986 года. Автомобиль сменил трех владельцев и последние 20 лет хранился в частной коллекции. Цена — 530 000 фунтов стерлингов (43 миллиона рублей по текущему курсу).

Aston Martin V8 Zagato с номером шасси 20011 — это один из трех прототипов, построенных до выпуска товарной серии из 50 спорткаров. Автомобиль построен на агрегатах Aston Martin V8, но имеет кузов работы ателье Zagato и лишен заднего ряда сидений. В описании лота указано, что из всего выпуска лишь четыре купе, в том числе этот экземпляр, получили 436-сильный V8 и лишь два — интегрированный каркас безопасности.

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Среди других особенностей: обивка сидений из черной кожи, отделка кожей руля и приборной панели, центральная консоль из орехового дерева и соответствующие номерные таблички. С 2009 по 2013 год автомобиль проходил процедуру реставрации в новозеландской компании Auto Restorations.

Aston Martin V8 Zagato представили на автосалоне в Женеве в 1986 году. Автомобиль получил кузов работы ателье Zagato, дизайн которого представлялся как более угловатая интерпретация стилистики DB4 GT Zagato 1960-х. Купе оснащалось 5,3-литровым V8 и продавалось по цене от 156 600 долларов (10 миллионов рублей).

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