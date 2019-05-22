Редкий Aston Martin V8 Zagato выставили на продажу за 43 миллиона рублей

Aston Martin V8 Zagato с номером шасси 20011 — это один из трех прототипов, построенных до выпуска товарной серии из 50 спорткаров. Автомобиль построен на агрегатах Aston Martin V8, но имеет кузов работы ателье Zagato и лишен заднего ряда сидений. В описании лота указано, что из всего выпуска лишь четыре купе, в том числе этот экземпляр, получили 436-сильный V8 и лишь два — интегрированный каркас безопасности.
Среди других особенностей: обивка сидений из черной кожи, отделка кожей руля и приборной панели, центральная консоль из орехового дерева и соответствующие номерные таблички. С 2009 по 2013 год автомобиль проходил процедуру реставрации в новозеландской компании Auto Restorations.
Aston Martin V8 Zagato представили на автосалоне в Женеве в 1986 году. Автомобиль получил кузов работы ателье Zagato, дизайн которого представлялся как более угловатая интерпретация стилистики DB4 GT Zagato 1960-х. Купе оснащалось 5,3-литровым V8 и продавалось по цене от 156 600 долларов (10 миллионов рублей).