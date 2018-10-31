Экстремальному пикапу Ford F-150 Raptor вернули двигатель V8

Новое поколение «Раптора» дебютировало в 2015 году. Тогда на смену 6,2-литровому восьмицилиндровому агрегату мощностью 416 лошадиных сил пришел двигатель 3.5 V6 семейства EcoBoost, выдававший 457 сил. Теперь же в ателье Hennessey решили вернуть «восьмерку» тем, кто не готов мириться с отсутствием подобного мотора на вседорожном пикапе. Как звучит такой автомобиль, можно услышать в ролике Hennessey.