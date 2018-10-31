Экстремальному пикапу Ford F-150 Raptor вернули двигатель V8

Новое поколение «Раптора» дебютировало в 2015 году. Тогда на смену 6,2-литровому восьмицилиндровому агрегату мощностью 416 лошадиных сил пришел двигатель 3.5 V6 семейства EcoBoost, выдававший 457 сил. Теперь же в ателье Hennessey решили вернуть «восьмерку» тем, кто не готов мириться с отсутствием подобного мотора на вседорожном пикапе. Как звучит такой автомобиль, можно услышать в ролике Hennessey.
На модель тюнеры установили пятилитровую «восьмерку» от «Мустанга», дополнив ее 2,9-литровым приводным нагнетателем. Она выдает 769 лошадиных сил, при этом по-прежнему работая с серийной десятиступенчатой автоматической коробкой передач.
С нуля до 96 километров в час «заряженный» пикап ускоряется за 4,1 секунды. Дрэговую дистанцию в четверть мили (402 метра) он проезжает за 12,2 секунды.
Стоить такой автомобиль будет 147 950 долларов. Это примерно втрое дорожного обычного серийного Ford F-150 Raptor.