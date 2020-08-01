ГАЗ начал производство бескапотного «Валдая-NEXT» с китайской кабиной

Откровений по силовому агрегату нет: «Валдай-NEXT» оснастят 2,8-литровым 149-сильным турбодизелем Cummins ISF. Тот же мотор ставится и на «Газели-NEXT», и на оригинальные грузовички Foton в Поднебесной, причём выпускается американский двигатель также в Китае — на мощностях совместного предприятия Cummins-Foton. При необходимости под капотом может разместиться и более тяговитый 3,8-литровый дизель Cummins.

Трансмиссия новая — 6-скоростная «механика» разработки ГАЗ. Коробка передач рассчитана на крутящий момент до 360 Нм. Шасси максимально унифицировано с «ГАЗоном-NEXT»: у грузовиков идентичная рама, подвеска, рулевое управление и тормозная система. Расчётная грузоподъёмность «Валдая-NEXT» — 3,7 тонны.