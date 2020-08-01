ГАЗ начал производство бескапотного «Валдая-NEXT» с китайской кабиной

«Группа ГАЗ» раскрыла внешность и характеристики среднетоннажного грузовичка «Валдай-NEXT». Новинка удивила необычным для нижегородских машин форм-фактором с бескапотной кабиной, заимствованной у китайского автопроизводителя Foton.
Дизайн «Валдая-NEXT» будет идентичен Foton Ollin CTS образца 2016 года — разнятся только шильдики, поворотники и накладка под лобовым стеклом. Горьковский автозавод будет закупать штампованные детали от кабины Foton в Китае, а на мощностях ГАЗа заготовки сварят и покрасят.
Фото: Новый «Валдай-NEXT»
Откровений по силовому агрегату нет: «Валдай-NEXT» оснастят 2,8-литровым 149-сильным турбодизелем Cummins ISF. Тот же мотор ставится и на «Газели-NEXT», и на оригинальные грузовички Foton в Поднебесной, причём выпускается американский двигатель также в Китае — на мощностях совместного предприятия Cummins-Foton. При необходимости под капотом может разместиться и более тяговитый 3,8-литровый дизель Cummins.
Трансмиссия новая — 6-скоростная «механика» разработки ГАЗ. Коробка передач рассчитана на крутящий момент до 360 Нм. Шасси максимально унифицировано с «ГАЗоном-NEXT»: у грузовиков идентичная рама, подвеска, рулевое управление и тормозная система. Расчётная грузоподъёмность «Валдая-NEXT» — 3,7 тонны.
Интерьер актуального Foton Aumark
Фотографий интерьера пока не обнародовано, но ожидается, что архитектура салона «Валдай-NEXT» повторит «родственнный» грузовик Foton Aumark. Уже в базовой комплектации должны быть светодиодные дневные ходовые огни, электрозеркала с подогревом, дисковые тормоза «по кругу», системы курсовой устойчивости (ESP) и распределения тормозных усилий (EBD), а также антиблокировочная система тормозов ABS. Опционально новый «Валдай» оснастят кондиционером и предпусковым подогревателем.
Первое поколение ГАЗ-3310 «Валдай»
Бескапотная кабина позволит улучшить манёвренность «Валдая-NEXT» и увеличить длину грузовой платформы примерно на 800 миллиметров относительно грузовичка первого поколения. «Валдаев» в линейке ГАЗа не было более четырёх лет, ведь производство среднетоннажных грузовичков с таким именем прекратили в начале 2016 года.
Катализатором выпуска нового семейства «Валдай-NEXT» мог стать интерес КамАЗа к сегменту лёгких и среднетоннажных грузовичков: утверждается, что челнинский автогигант разрабатывает свою линейку бескапотников, причём кабину для будущей модели планируют также закупать в Китае.
Опытные образцы «Валдаев-NEXT» уже выпускаются нижегородским заводом. Пока новинка проходит испытания. Серийный выпуск ГАЗов с кабиной от Foton намечен на осень 2020 года.