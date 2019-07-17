Парковщик забрал машину клиентки, потому что «так было дешевле, чем на Убере»

Жительница Колумбии Джойс Джонсон отдала ключи от своей Toyota 4Runner паковщику аэропорта и улетела в Новый Орлеан. Но, как она рассказала в интервью WIS News из-за наводнения ей пришлось прервать поездку и вернуться раньше на один день, нежели она планировала изначально. По возвращении в Колумбию, женщина потратила четыре часа на поиски своего автомобиля, но успехом они не увенчались — внедорожника на парковке не было.
Представители аэропорта, которые пришли на помощь женщине, смогли дозвониться до парковщика, который отгонял машину на стоянку. Он им сказал, что нечаянно забрал ключи домой и скоро привезет их обратно. В итоге он их действительно привез, но сделал это на пропавшей машине клиентки. Полицейские взяли его с поличным и доставили в отделение.
Как выяснилось, машина сотрудника аэропорта сломалась и была не на ходу, поэтому он решил взять автомобиль клиентки, которая улетела из страны. Парковщик решил, что никто не узнает об этом, если он вернет автомобиль до того, как его владелица приземлится обратно. В итоге он забрал ключи от «Тойоты», а на их место повесил свои, от сломанного машины. На суде он также пояснил, что взял внедорожник клиентки еще и потому, что это было дешевле, чем вызывать Uber.
Мужчине предъявили обвинения и выпустили под залог восемь тысяч долларов. Владелица машина настроена очень решительно и хочет довести дело до конца, чтобы кто-то еще не попал в подобную ситуацию.