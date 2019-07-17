Парковщик забрал машину клиентки, потому что «так было дешевле, чем на Убере»

Представители аэропорта, которые пришли на помощь женщине, смогли дозвониться до парковщика, который отгонял машину на стоянку. Он им сказал, что нечаянно забрал ключи домой и скоро привезет их обратно. В итоге он их действительно привез, но сделал это на пропавшей машине клиентки. Полицейские взяли его с поличным и доставили в отделение.

Как выяснилось, машина сотрудника аэропорта сломалась и была не на ходу, поэтому он решил взять автомобиль клиентки, которая улетела из страны. Парковщик решил, что никто не узнает об этом, если он вернет автомобиль до того, как его владелица приземлится обратно. В итоге он забрал ключи от «Тойоты», а на их место повесил свои, от сломанного машины. На суде он также пояснил, что взял внедорожник клиентки еще и потому, что это было дешевле, чем вызывать Uber.