Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
18:30

Парковщик забрал машину клиентки, потому что «так было дешевле, чем на Убере»

Мужчине предъявили обвинения и выпустили под залог 8 тысяч долларов

Парковщик колумбийского аэропорта решил воспользоваться тем, что одной из клиенток не будет в стране, и взял ее автомобиль взамен своего сломанного. Однако он не учел риск того, что она может вернуться обратно раньше намеченного срока.
Загрузка...

Жительница Колумбии Джойс Джонсон отдала ключи от своей Toyota 4Runner паковщику аэропорта и улетела в Новый Орлеан. Но, как она рассказала в интервью WIS News из-за наводнения ей пришлось прервать поездку и вернуться раньше на один день, нежели она планировала изначально. По возвращении в Колумбию, женщина потратила четыре часа на поиски своего автомобиля, но успехом они не увенчались — внедорожника на парковке не было.

Представители аэропорта, которые пришли на помощь женщине, смогли дозвониться до парковщика, который отгонял машину на стоянку. Он им сказал, что нечаянно забрал ключи домой и скоро привезет их обратно. В итоге он их действительно привез, но сделал это на пропавшей машине клиентки. Полицейские взяли его с поличным и доставили в отделение.

Как выяснилось, машина сотрудника аэропорта сломалась и была не на ходу, поэтому он решил взять автомобиль клиентки, которая улетела из страны. Парковщик решил, что никто не узнает об этом, если он вернет автомобиль до того, как его владелица приземлится обратно. В итоге он забрал ключи от «Тойоты», а на их место повесил свои, от сломанного машины. На суде он также пояснил, что взял внедорожник клиентки еще и потому, что это было дешевле, чем вызывать Uber.

Мужчине предъявили обвинения и выпустили под залог восемь тысяч долларов. Владелица машина настроена очень решительно и хочет довести дело до конца, чтобы кто-то еще не попал в подобную ситуацию.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...