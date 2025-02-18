С молотка пустят «золотой» Aston Martin Valkyrie с опциями на 57 миллионов рублей

Стоимость эксклюзивной модели пока не раскрывают

На продажу выставили Aston Martin Valkyrie с декором из 24-каратного золота. Уникальный супергибрид доступен к покупке в дилерском центре Joe Macari Performance Cars. Британская марка выпустили всего 150 дорожных версий модели стоимостью три миллиона долларов каждая. Однако «золотое» оформление получил лишь один автомобиль. Подобная отделка кузова и экстерьера обошлась покупателю в 630 тысяч долларов (примерно 57,5 миллионов рублей по текущему курсу).