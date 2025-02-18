С молотка пустят «золотой» Aston Martin Valkyrie с опциями на 57 миллионов рублей

С молотка пустят «золотой» Aston Martin Valkyrie с опциями на 57 миллионов рублейСтоимость эксклюзивной модели пока не раскрывают
Представленный Aston Martin Valkyrie получил карбоновый кузов фиолетового оттенка, который дополнен 24-каратным золотом. Драгоценный металл нанесен на передний сплиттер, пороги, контуры воздухозаборников, а также на капот, крышу и диффузор. «Золотая» отделка продолжается и в салоне. Кроме того, модель оснащена выхлопной системой из жаропрочного инконеля и кастомными колесными дисками.
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В движение Valkyrie приводит 6,5-литровый атмосферный V12, который работает в паре с электромотором. Суммарная отдача гибридной системы составляет 1155 лошадиных сил. До «сотни» гиперкар разгоняется за 2,6 секунды. На момент начала официальных продаж стоимость каждого Aston Martin Valkyrie составляла три миллиона долларов. В какую сумму дилер оценил «золотой» супергибрид с пробегом 80 километров, пока неизвестно.
В феврале прошлого года в продаже появился другой Aston Martin Valkyrie. Тогда аукционной дом RM Sotheby’s так же не раскрывал стоимость эксклюзивного автомобиля.