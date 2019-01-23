Aston Martin придумал, как сделать «Валькирию» еще эксклюзивнее

Набор улучшений под названием AMR Track Performance Pack не сертифицирован для использования на обычных дорогах. Он включает в себя новую переднюю часть кузова с более агрессивной аэродинамикой, второй комплект кузовных панелей, титановые тормоза, трековую подвеску, колеса из магниевого сплава и карбоновые аэродинамические колпаки. Эти доработки позволяют на восемь процентов улучшить время прохождения круга.
Кроме того, владелец может выбрать для машины одну из трех готовых гоночных ливрей или заказать специалистам Q by Aston Martin собственную. Установка оборудования AMR Track Performance Pack занимает несколько дней.
Владельцам дорожных «Валькирий» доступны четыре темы оформления гиперкара с эксклюзивными для модели оттенками Slipstream Green, Liquid Petroleum, Ethanol Silver и Maximum Orange. Крышу и крышку моторного отсека можно окрасить в черный глянец или выполнить из видимого карбона, крылья украсить эмблемами из титана.
Для отделки салона гиперкара используется алькантара различных оттенков, плетеная и обычная кожа, углепластик, анодированный алюминий и титан. Также для Aston Martin Valkyrie предложены декоративные элементы из 24-каратного золота и материала под названием carbon jewelry.
В основе Aston Martin Valkyrie лежит углепластиковое шасси. Силовая установка — гибридная, на базе 6,5-литрового V12 мощностью 1146 лошадиных сил. Его постройкой занимается фирма Cosworth. Электрическую начинку для экстремального гиперкара разработала хорватская Rimac.
Тираж гиперкара составит 150 экземпляров