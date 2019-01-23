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13:56

Aston Martin придумал, как сделать «Валькирию» еще эксклюзивнее

Компания подготовила для модели расширенную программу персонализации

Компания Aston Martin предложит покупателям гиперкара Valkyrie расширенную программу персонализации, которую специально для модели разработало отделение эксклюзивных проектов Q by Aston Martin. Клиенты марки смогут выбрать цветовую схему, материалы отделки салона, а также установить на экстремальную двухдверку трековый пакет опций.
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Набор улучшений под названием AMR Track Performance Pack не сертифицирован для использования на обычных дорогах. Он включает в себя новую переднюю часть кузова с более агрессивной аэродинамикой, второй комплект кузовных панелей, титановые тормоза, трековую подвеску, колеса из магниевого сплава и карбоновые аэродинамические колпаки. Эти доработки позволяют на восемь процентов улучшить время прохождения круга.

Кроме того, владелец может выбрать для машины одну из трех готовых гоночных ливрей или заказать специалистам Q by Aston Martin собственную. Установка оборудования AMR Track Performance Pack занимает несколько дней.

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Владельцам дорожных «Валькирий» доступны четыре темы оформления гиперкара с эксклюзивными для модели оттенками Slipstream Green, Liquid Petroleum, Ethanol Silver и Maximum Orange. Крышу и крышку моторного отсека можно окрасить в черный глянец или выполнить из видимого карбона, крылья украсить эмблемами из титана.

Для отделки салона гиперкара используется алькантара различных оттенков, плетеная и обычная кожа, углепластик, анодированный алюминий и титан. Также для Aston Martin Valkyrie предложены декоративные элементы из 24-каратного золота и материала под названием carbon jewelry.

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В основе Aston Martin Valkyrie лежит углепластиковое шасси. Силовая установка — гибридная, на базе 6,5-литрового V12 мощностью 1146 лошадиных сил. Его постройкой занимается фирма Cosworth. Электрическую начинку для экстремального гиперкара разработала хорватская Rimac.

Тираж гиперкара составит 150 экземпляров

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