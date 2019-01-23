Aston Martin придумал, как сделать «Валькирию» еще эксклюзивнее

Набор улучшений под названием AMR Track Performance Pack не сертифицирован для использования на обычных дорогах. Он включает в себя новую переднюю часть кузова с более агрессивной аэродинамикой, второй комплект кузовных панелей, титановые тормоза, трековую подвеску, колеса из магниевого сплава и карбоновые аэродинамические колпаки. Эти доработки позволяют на восемь процентов улучшить время прохождения круга.

Кроме того, владелец может выбрать для машины одну из трех готовых гоночных ливрей или заказать специалистам Q by Aston Martin собственную. Установка оборудования AMR Track Performance Pack занимает несколько дней.