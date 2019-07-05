Спрос на гиперкар Aston Martin Valkyrie в шесть раз превысил тираж

В интервью изданию Car Sales Палмер признался, что изначально речь шла о тираже в 24 или 59 гиперкаров. В ходе обсуждений представители Aston Martin все же решили поставить себе чуть более амбициозный план по продажам и попробовать реализовать 150 автомобилей. Лишь потом они поняли, что могли продать в пять или шесть раз больше автомобилей, потому что людей, готовых заплатить за него, оказалось гораздо больше, чем думали в компании.