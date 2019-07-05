Спрос на гиперкар Aston Martin Valkyrie в шесть раз превысил тираж

В интервью изданию Car Sales Палмер признался, что изначально речь шла о тираже в 24 или 59 гиперкаров. В ходе обсуждений представители Aston Martin все же решили поставить себе чуть более амбициозный план по продажам и попробовать реализовать 150 автомобилей. Лишь потом они поняли, что могли продать в пять или шесть раз больше автомобилей, потому что людей, готовых заплатить за него, оказалось гораздо больше, чем думали в компании.
Но Палмер отказался менять изначально озвученный тираж автомобилей — по его словам, честность перед покупателями гораздо важнее денег, ведь когда человек доверяет вам настолько, что выписывает чек на большую сумму, нужно этому соответствовать.
«Это действительно обидно, но если мы пообещали сделать 150 автомобилей, мы не будем делать 151-й. Я считаю, очень важно не просто давать обещания, но и выполнять их», — сказал Палмер.
Несмотря на то, что исполнительный директор Aston Martin признает, что компания могла бы выручить внушительную сумму, если бы собрала не 150, а 900 «Валькирий», Палмер продолжает настаивать на том, что этот гиперкар — не только для зарабатывания денег. По его словам, автомобиль стал неким идейным вдохновителем для всей команды, благодаря которому сотрудники сплотились еще больше.
Стоимость гиперкара составляет порядка 4,5 миллионов долларов (286 024 500 рублей по текущему курсу). Представители компании самостоятельно выбирали будущих владельцев, чтобы гиперкары точно попали в правильные руки. Кроме того, с каждым владельцем заключат контракт на год, согласно которому он не сможет в первый год владения перепродать машину тем, кто не смог получить одобрение от Aston Martin.