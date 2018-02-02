В пыль будет раздроблен камень, доставленный с Луны

Пульс

Гиперкар Aston Martin Valkyrie покрасят лунной пылью

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2 февраля 2018

Для покраски одного из экземпляров гиперкара Aston Martin Valkyrie будет использоваться «лунная пыль». Она станет ключевым ингредиентом краски, которая получит название Karosserie Lunar Red. Об этом сообщил Instagram-пользователь Lamborghiniks, владеющий нескольким эксклюзивными суперкарами.

Чтобы получить пыль, Lamborghiniks приобрел настоящий камень с Луны. Он будет раздроблен и использован для приготовления особой краски, а гиперкар Valkyrie станет первой машиной, для покраски которой используется материал из космоса.

BIG ANNOUNCEMENT!!! My visit to Aston Martin was very inspiring. A few weeks ago @milesnurnberger had commented to me that a spec we were discussing reminded him of a Space Ship. I immediately responded, “The Valkyrie makes a Space Ship look like a Car!” 😆👍 That got me thinking... How do I raise the bar of my spec to be worthy of Valkyrie level? 🤔 If ever there was a machine that could grip the ground and rip around the craters of the Moon like it’s on rails, it would be the Aston Martin Valkyrie. Unfortunately, science won’t allow me to be the first person to drive on the Moon (gravity is still an issue, they say), but nothing is stopping me from bringing the Moon to my Valkyrie!! 🌚 I have sourced, gotten proper verification, and purchased an actual Rock from the Moon which will be ground to dust and used as a key ingredient in Karosserie Lunar Red which will be the color of my Aston Martin Valkyrie. This will be the first car ever to feature a paint formula that includes actual ingredients from #SPACE !!! Thank You to everyone at @astonmartinlagonda, @redbullracing and Karosserie in Wayne, PA. More renderings will be released in the coming weeks and months. We will also document and share some of the process of making actual Moon Rock part of this very special color being developed exclusively for the most special car of my lifetime: The Aston Martin Valkyrie. 🙏👽🙏 Thanks to 🖍@marcovanoverbeeke🖍 for helping refine my spec and providing me with renderings and thanks to 🌠@capitolsunset🌠 for setting the mood of the image on the Moon. More to come!! #ToTheMoonAndBack #🌚 🙏😆🙏 ______________________________________________________ #AstonMartin #Valkyrie #AstonMartinValkyrie #Moon #MoonRock #KarosserieLunarRed #KrisSingh #Red #BloodRedMoon #ToTheMoonAndBack #ComingSoon #2019 #RaiseTheBar #NASA #RedBull #RedBullRacing #AdrianNewey #MarekReichman #MilesNurnberger #AndyPalmer #AstonMartinRules #GameChanger #LunarRed #F1 #Redhead #RedWillNeverBeTheSame #TheRedOfAllReds #BLESSED ______________________________________________________ PS - No information or details regarding my source, purchase price, weight of the Moon Rock, or other, will be shared.

Публикация от Kris Singh (@lamborghiniks)

Aston Martin Valkyrie — совместная разработка британского автопроизводителя и фирмы Red Bull. Гиперкар построен на углепластиковом шасси с карбоновым монококом и оснащен 1000-сильным 6,5-литровый двигателм V12 разработки Cosworth. Силовая установка оборудована системой рекуперации энергии, как у формульных болидов, которая может кратковременно увеличивать суммарную отдачу еще на 130 лошадиных сил.

Ожидается, что с нуля до 320 километров в час Aston Martin Valkyrie сможет ускоряться за 10 секунд. На полную остановку с этой скорости будет достаточно пяти секунд.

Lexus LC500 в цвете Structural Blue.

Lexus LC500 в цвете Structural Blue.

Эксперименты с красками популярны и среди японских производителей. Так, компания Lexus рассказала об особом синем цвете — Structural Blue — на разработку которого ушло 15 лет. Цвет, вдохновением для которого стала бабочка Морфо, изготавливается на основе пигмента с 40 отдельными слоями. Он меняет свой оттенок в зависимости от освещения.

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