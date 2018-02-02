Гиперкар Aston Martin Valkyrie покрасят лунной пылью
Для покраски одного из экземпляров гиперкара Aston Martin Valkyrie будет использоваться «лунная пыль». Она станет ключевым ингредиентом краски, которая получит название Karosserie Lunar Red. Об этом сообщил Instagram-пользователь Lamborghiniks, владеющий нескольким эксклюзивными суперкарами.
Чтобы получить пыль, Lamborghiniks приобрел настоящий камень с Луны. Он будет раздроблен и использован для приготовления особой краски, а гиперкар Valkyrie станет первой машиной, для покраски которой используется материал из космоса.
Aston Martin Valkyrie — совместная разработка британского автопроизводителя и фирмы Red Bull. Гиперкар построен на углепластиковом шасси с карбоновым монококом и оснащен 1000-сильным 6,5-литровый двигателм V12 разработки Cosworth. Силовая установка оборудована системой рекуперации энергии, как у формульных болидов, которая может кратковременно увеличивать суммарную отдачу еще на 130 лошадиных сил.
Ожидается, что с нуля до 320 километров в час Aston Martin Valkyrie сможет ускоряться за 10 секунд. На полную остановку с этой скорости будет достаточно пяти секунд.
Эксперименты с красками популярны и среди японских производителей. Так, компания Lexus рассказала об особом синем цвете — Structural Blue — на разработку которого ушло 15 лет. Цвет, вдохновением для которого стала бабочка Морфо, изготавливается на основе пигмента с 40 отдельными слоями. Он меняет свой оттенок в зависимости от освещения.