Видео: четыре дизельных фургона сразились друг с другом в гонке

Обозреватель канала carwow сравнил разгонные и тормозные характеристики минивэнов — обновленного Volkswagen Transporter T6.1, Toyota Proace, Ford Transit со спортивным пакетом MS-RT и утилитарного Mercedes-Benz Vito. Серия заездов определила сильнейшего в старте с места, разгона с хода с 79 километров в час и торможении со 113 километров в час.