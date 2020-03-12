Видео: четыре дизельных фургона сразились друг с другом в гонке

Volkswagen Transporter приводит в движение 2,0-литровый 150-сильный (340 Нм) турбодизель, коробка передач — 7-ступенчатая роботизированная. Минивэн весит 2025 килограммов.
Toyota Proace — самый мощный и легкий из дуэянтов. Под капотом 2,0-литровый турбодизель мощностью 180 сил и крутящим моментом 400 Нм. Коробка передач — 6-ступенчатый «автомат». Японский минивэн весит 1757 килограммов.
Видео: carwow YouTube-канал
Доработанный раллийной командой M-Sport Ford Transit Custom со спортивным выхлопом — самый тяговитый из четверки. Турбодизель объемом 2,0 литра выдает 170 лошадиных сил и 405 Нм крутящего момента. Мощность передается через 6-ступенчатую «механику». Масса — 2009 килограммов.
Mercedes-Benz Vito комплектуется 136-сильным (330 Нм) 2,2-литровым дизелем в сочетании с 7-скоростным «автоматом». Микроавтобус весит 1736 килограммов.
Фото: Volkswagen Transporter T6.1
Хотя итоговые времена заездов на 402 метра не впечатляют, плотность результатов оказалась высока: два лидера уложились в 0,1 секунды. Итоговый победитель определился после теста эффективности тормозов, а маломощному Vito не помог даже демонтаж пассажирских кресел.