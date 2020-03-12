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19:18

Видео: четыре дизельных фургона сразились друг с другом в гонке

Блогеры сопоставили динамику грузовых вэнов разных производителей

© YouTube-канал carwow
Сергей Ильин
Обозреватель канала carwow сравнил разгонные и тормозные характеристики минивэнов — обновленного Volkswagen Transporter T6.1, Toyota Proace, Ford Transit со спортивным пакетом MS-RT и утилитарного Mercedes-Benz Vito. Серия заездов определила сильнейшего в старте с места, разгона с хода с 79 километров в час и торможении со 113 километров в час.

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Volkswagen Transporter приводит в движение 2,0-литровый 150-сильный (340 Нм) турбодизель, коробка передач — 7-ступенчатая роботизированная. Минивэн весит 2025 килограммов.

Toyota Proace — самый мощный и легкий из дуэянтов. Под капотом 2,0-литровый турбодизель мощностью 180 сил и крутящим моментом 400 Нм. Коробка передач — 6-ступенчатый «автомат». Японский минивэн весит 1757 килограммов.

Видео: carwow YouTube-канал

Доработанный раллийной командой M-Sport Ford Transit Custom со спортивным выхлопом — самый тяговитый из четверки. Турбодизель объемом 2,0 литра выдает 170 лошадиных сил и 405 Нм крутящего момента. Мощность передается через 6-ступенчатую «механику». Масса — 2009 килограммов.

Mercedes-Benz Vito комплектуется 136-сильным (330 Нм) 2,2-литровым дизелем в сочетании с 7-скоростным «автоматом». Микроавтобус весит 1736 килограммов.

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Фото: Volkswagen Transporter T6.1

Хотя итоговые времена заездов на 402 метра не впечатляют, плотность результатов оказалась высока: два лидера уложились в 0,1 секунды. Итоговый победитель определился после теста эффективности тормозов, а маломощному Vito не помог даже демонтаж пассажирских кресел.