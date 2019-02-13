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14:45

Американцы построили трек-кар с удельной мощностью Koenigsegg Regera

Машина оснащена двигателем от Honda Civic Type R

Американская компания Valdal Cars представила свою первую модель — трековый спорткар One. Новинка с идеологией BAC Mono построена вокруг соответствующего техтребованиям FIA карбонового монокока и оснащена двигателем от Honda Civic Type R.

Углепластик используется и для кузовных панелей. В них интегрированы рассчитанные с помощью вычислительной гидродинамики аэродинамические элементы с быстросъемными секциями. Благодаря им перегрузки при прохождении поворотов могут достигать 3g. Масса трек-кара составляет всего 555 килограммов.

Подвеска с пушродами спереди и сзади спроектирована с оглядкой на болиды Формулы-1. Спорткар оснащается регулируемыми амортизаторами, и стабилизаторами поперечной устойчивости, тормозами с моноблочными суппортами и вентилируемыми дисками, обеспечивающим горизонтальные перегрузки до 2g. 18-дюймовые разноширокие колеса Vandal One обуты в слики Pirelli.

Установленная сзади 2,0-литровая «турбочетверка» в базе выдает 340 лошадиных сил. В хардкорный модификации R отдача двигателя доведена до 560 сил. В этом случае удельная мощность спорткара составляет 1000 сил на тонну, что соответствует уровню Koenigsegg Regera. Динамические характеристики производитель пока не раскрывает.

Koenigsegg Regera способен разгоняться до «сотни» за 2,8 секунды. Максимальная скорость 1600-сильного супергибрида составляет 410 километров в час.

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В оснащение Vandal One входит набор сенсоров, отслеживающих работу основных узлов автомобиля и величины перегрузок. Он работает в комплексе к активной системой телеметрии, которую в компании называют первой удаленной программой обучения вождению на треке.

Цена базовой версии Valdal One составляет 119 700 долларов (7,9 миллиона рублей).

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