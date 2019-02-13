Американцы построили трек-кар с удельной мощностью Koenigsegg Regera

Углепластик используется и для кузовных панелей. В них интегрированы рассчитанные с помощью вычислительной гидродинамики аэродинамические элементы с быстросъемными секциями. Благодаря им перегрузки при прохождении поворотов могут достигать 3g. Масса трек-кара составляет всего 555 килограммов.