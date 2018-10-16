Компания Vanderhall показала самый дорогой трехколесный спорткар

Vanderhall Carmel построен вокруг алюминиевого монокока от модели Venice. У последней также заимствована часть кузовных панелей. В движение Carmel приводит 1,5-литровый турбомотор мощностью 203 лошадиные силы и 275 Нм крутящего момента. Коробка — шестидиапазонный «автомат». С места до 60 миль в час (96 километров в час) трицикл разгоняется за 4,5 секунды. Максимальная скорость — 222 километра в час.