Посмотрите на трёхколёсный автомобиль, который быстрее, чем Ford Mustang

Локально доработанные автоциклы Vanderhall Carmel 2020 модельного года предлагаются в трёх вариантах исполнения — базовом Blackjack, стандартном, не имеющим собственного наименования, и топовом GT. Цены на начальную версию начинаются с 34 950 долларов (около 2,26 миллиона рублей) и в эту сумму входят 18-дюймовые легкосплавные диски, круиз-контроль, усилитель руля, система стабилизации, подогрев сидений, аудиосистема с Bluetooth и безальтернативный матовый чёрный окрас экстерьера.

Стандартная версия Carmel дороже на 5000 долларов и предлагает 19-дюймовые колёса, обшивку салона из износостойкой коричневой синтетики V-Tex, диодную оптику и более массивное ветровое стекло. Начиная со второй комплектации владелец вправе выбирать из двух вариантов цвета кузова и может дооснастить автоцикл подрулевыми лепестками переключения передач.