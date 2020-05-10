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23:59

Посмотрите на трёхколёсный автомобиль, который быстрее, чем Ford Mustang

Спорткар массой 723 килограмма сочетает комфорт кабриолета с динамикой мотоцикла

© Vanderhall
Американский производитель трёхколёсной техники Vanderhall представил обновлённый автоцикл Carmel 2020 модельного года. Спорткар ручной работы приводит в движение 203-сильный двигатель, что позволяет разгоняться до 96 километров в час за 4,5 секунды — быстрее, чем «Мустанги» с моторами 2.3 литра и 5.0 литров.

Локально доработанные автоциклы Vanderhall Carmel 2020 модельного года предлагаются в трёх вариантах исполнения — базовом Blackjack, стандартном, не имеющим собственного наименования, и топовом GT. Цены на начальную версию начинаются с 34 950 долларов (около 2,26 миллиона рублей) и в эту сумму входят 18-дюймовые легкосплавные диски, круиз-контроль, усилитель руля, система стабилизации, подогрев сидений, аудиосистема с Bluetooth и безальтернативный матовый чёрный окрас экстерьера.

Стандартная версия Carmel дороже на 5000 долларов и предлагает 19-дюймовые колёса, обшивку салона из износостойкой коричневой синтетики V-Tex, диодную оптику и более массивное ветровое стекло. Начиная со второй комплектации владелец вправе выбирать из двух вариантов цвета кузова и может дооснастить автоцикл подрулевыми лепестками переключения передач.

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Топ-версия Vanderhall Carmel обойдётся в 43 950 долларов (около 2,84 миллиона рублей) и за эти деньги производитель оснастит автоцикл солнезащитными козырьками, спортивным ветровым стеклом, кожаным салоном, глянцевыми 19-дюймовыми десятиспицевыми дисками оригинального дизайна и полированной выхлопной системой с глушителями диаметром 76 миллиметров. На выбор доступны два цвета: рубиновый металлик и жемчужный белый.

Конструктивно все версии Carmel идентичны: в основе алюминиевый монокок, под капотом 1,5-литровая «турбочетвёрка» General Motors мощностью 203 лошадиные силы и крутящим моментом 275 Нм. Привод — на передние колёса, трансмиссия автоматическая, 6-диапазонная.

Гамма Vanderhall состоит из трёх автоциклов — помимо флагманской модели Carmel, к заказу доступны трёхколёсные спорткары Venice и Edison. Стать обладателем самого бюджетного спорткара с тремя колёсами можно за 25 тысяч долларов (около 1,61 миллиона рублей по текущему курсу).