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11:01

Aston Martin выпустил купе Vantage для любителей «механики»

Версия Vantage AMR оснащена 7-ступенчатой трансмиссией с функцией перегазовки

Компания Aston Martin представила «злой» вариант купе Vantage с индексом AMR. Вместо восьмидиапазонного «автомата» ZF такой автомобиль оснащен механической трансмиссией от V12 Vantage S, а в список его базового оборудования входят углерод-керамические тормоза.
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Купе Aston Martin Vantage AMR оснащено семиступенчатой «механикой», разработанной итальянской фирмой Graziano. Первая передача в коробке включается по принципу dog-leg, то есть она расположена слева внизу, на месте второй, остальные работают по традиционной H-образной схеме. Как и на модели V12 Vantage S у коробки есть отключаемая функция автоматической перегазовки AMSHIFT, которая вдобавок умеет повышать передачу при полностью открытой дроссельной заслонке.

В базовое оснащение Vantage AMR входит адаптивная подвеска с технологией Skyhook, электронная блокировка дифференциала и углерод-керамические тормоза.

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Под капотом Vantage AMR по-прежнему установлен 4,0-литровый битурбомотор V8 от базовой версии купе. Его отдача составляет те же 510 лошадиных сил, но момент снижен с 685 до 625 Нм. Vantage AMR на 31 килограмм легче исходника, а до «сотни» разгоняется на 0,3 секунды медленнее машины с «автоматом» — за четыре секунды ровно. Максимальная скорость ограничена на отметке 314 километров в час.

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Всего будет выпущено только 200 экземпляров Aston Martin Vantage AMR: 141 из них в цветах Sabiro Blue, Onyx Black, China Grey и White Stone, а остальные 59 станут частью серии, посвященной победе марки в «Ле-Мане» 1959 года. Такие автомобили будут отличаться цветовой схемой экстерьера Stirling Green и Lime, а также салоном из черной кожи и алькантары с прострочкой и полосками цвета лайма.

Начальная цена Aston Martin Vantage AMR составляет 149 995 фунтов стерлингов (12,8 миллиона рублей). «Историческая» версия Vantage 59 обойдется в 164 995 фунтов стерлингов (14 миллионов рублей по текущему курсу).

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