Aston Martin выпустил купе Vantage для любителей «механики»

Всего будет выпущено только 200 экземпляров Aston Martin Vantage AMR: 141 из них в цветах Sabiro Blue, Onyx Black, China Grey и White Stone, а остальные 59 станут частью серии, посвященной победе марки в «Ле-Мане» 1959 года. Такие автомобили будут отличаться цветовой схемой экстерьера Stirling Green и Lime, а также салоном из черной кожи и алькантары с прострочкой и полосками цвета лайма.