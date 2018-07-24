Aston Martin определился со сроком запуска в серию кроссовера

Британский производитель спорткаров Aston Martin подтвердил дату запуска в производство первого кроссовера. Сборку модели наладят на предприятии в Сейнт-Атане, Южный Уэльс, в конце 2019 года. Сейчас на площадке, которая состоит из трех ангаров, ранее принадлежавших Министерству обороны Великобритании, ведутся строительные и подготовительные работы.

По предварительной информации, кроссовер Aston Martin получит название Varekai. Гамма двигателей модели будет состоять только из бензиновых агрегатов: турбомотора V12, собственной разработки Aston Martin, и «битуровосьмерки» Mercedes-AMG, как у Vantage нового поколения. От гибридных и дизельных силовых установок решено отказаться из-за высокой стоимости.

Aston Martin DBX Concept

Электрической модификации Varekai также не будет. Производством электрокаров, в том числе кроссоверов, займется принадлежащая Aston Martin марка Lagonda. Как будет выглядеть электрический вседорожник компания продемонстрировала весной на Женевском автосалоне.

Aston Martin DBX Concept

Предвестника кроссовера Aston Martin представили в 2015 году на автосалоне в Женеве. Прототип под названием DBX оснастили электромоторами, расположенными в ступицах колес, карбон-керамическими тормозными дисками и системой рекуперации кинетической энергии KERS.