Британский производитель подтвердил дату выхода на рынок новой модели

Пульс

Aston Martin определился со сроком запуска в серию кроссовера

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24 июля 2018

Британский производитель спорткаров Aston Martin подтвердил дату запуска в производство первого кроссовера. Сборку модели наладят на предприятии в Сейнт-Атане, Южный Уэльс, в конце 2019 года. Сейчас на площадке, которая состоит из трех ангаров, ранее принадлежавших Министерству обороны Великобритании, ведутся строительные и подготовительные работы.

Кто сделал первый кроссовер в мире? Вопрос – один, ответов – минимум семь

По предварительной информации, кроссовер Aston Martin получит название Varekai. Гамма двигателей модели будет состоять только из бензиновых агрегатов: турбомотора V12, собственной разработки Aston Martin, и «битуровосьмерки» Mercedes-AMG, как у Vantage нового поколения. От гибридных и дизельных силовых установок решено отказаться из-за высокой стоимости.

Aston Martin DBX Concept

Aston Martin DBX Concept

Электрической модификации Varekai также не будет. Производством электрокаров, в том числе кроссоверов, займется принадлежащая Aston Martin марка Lagonda. Как будет выглядеть электрический вседорожник компания продемонстрировала весной на Женевском автосалоне.

Aston Martin DBX Concept

Aston Martin DBX Concept

Предвестника кроссовера Aston Martin представили в 2015 году на автосалоне в Женеве. Прототип под названием DBX оснастили электромоторами, расположенными в ступицах колес, карбон-керамическими тормозными дисками и системой рекуперации кинетической энергии KERS.

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Теги:
Aston MartinКроссоверы
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