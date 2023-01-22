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18:30, 22 января 2023
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Vath сделал 880-сильный универсал Mercedes-Benz

Это идеальная иллюстрация «слипера»

Немецкое тюнинг-ателье Vath представило свой новый проект, в основу которого легла модель из обширной линейки Mercedes-Benz. На сей раз компания взялась за доработку универсала Mercedes-AMG E 63 S Wagon прошлого поколения. Для тех, кому заводской вариант кажется недостаточно мощным, сделали программу тюнинга по повышению мощности и без того неслабого двигателя разом на треть от заводских параметров. Причём особенностью проекта является тот факт, что это сложно заметить со стороны.

Vath сделал 880-сильный универсал Mercedes-Benz
© Vath
Александр Пономарёв

Стандартный автомобиль имеет турбомотор 4.0 мощностью 612 лошадиных силы и 850 Нм, девятиступенчатый «робот» AMG Speedshift DCT и полный привод AMG Performance 4Matic+.

За счёт нового блока управления двигателем, более производительных турбин, нового впуска и спортивной выхлопной системы отдачу агрегата увеличили до 880 лошадиных сил и 1100 Нм. Технические доработки помимо модернизации мотора включают в себя заниженную на 20 миллиметров подвеску.

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Также универсал оснастили 21-дюймовыми составными колёсами со спортивными шинами и лаконичным обвесом. О стоимости доработок универсала специалисты Vath не сообщают, но желающие получить в своё распоряжение «слипер», способный обогнать чистокровые суперкары, готовы выложить круглую сумму.

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