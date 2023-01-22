Vath сделал 880-сильный универсал Mercedes-Benz

Это идеальная иллюстрация «слипера»

Немецкое тюнинг-ателье Vath представило свой новый проект, в основу которого легла модель из обширной линейки Mercedes-Benz. На сей раз компания взялась за доработку универсала Mercedes-AMG E 63 S Wagon прошлого поколения. Для тех, кому заводской вариант кажется недостаточно мощным, сделали программу тюнинга по повышению мощности и без того неслабого двигателя разом на треть от заводских параметров. Причём особенностью проекта является тот факт, что это сложно заметить со стороны.