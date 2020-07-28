Старый полицейский Vauxhall VX90 вернулся в семью спустя 12 лет

Весной этого года британские СМИ обсуждали историю другого автомобиля – Ford Popular, похороненного на 50 лет во дворе дома в Хекмондвике. Джон Брейшоу, который лишь недавно въехал в новый дом, наткнулся на «могилу» машины случайно во время уборки на участке, и рассказал о необычной находке журналистам. Позже сюжет о Ford Popular увидела 91-летняя вдова ветерана Второй мировой войны Гарольда Лайлса.

Оказалось, что семья Лайлсов многие годы прожила в этом доме и ездила на Popular, пока тот не сломался. Гарольд был привязан к автомобилю, а потому вместо того, чтобы сдать его в утилизацию, устроил «Форду» «похороны» на заднем дворе дома.