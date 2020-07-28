Старый полицейский Vauxhall VX90 вернулся в семью спустя 12 лет

Отец Барнетта скончался в 2006 году, а спустя два года семья продала учебный Vauxhall VX90. Следующие годы судьба автомобиля оставалась неизвестной, пока он не попал к нынешнему владельцу, Натану Уиллмоту из Сомерсета. По словам Уиллмота, данный экземпляр вполне может оказаться единственным полицейским Vauxhall VX90, сохранившимся до наших дней. Более того, в бардачке он обнаружил несколько чеков, подписанных рукой офицера Барри Барнетта.
Фото: birminghammail.co.uk
Летом 2020 года Уиллмот выставил машину на продажу на eBay, где её и обнаружил Грег Барнетт. Они договорились о сделке и уже вскоре семья Барнеттов воссоединилась с Vauxhall VX90.
Весной этого года британские СМИ обсуждали историю другого автомобиля – Ford Popular, похороненного на 50 лет во дворе дома в Хекмондвике. Джон Брейшоу, который лишь недавно въехал в новый дом, наткнулся на «могилу» машины случайно во время уборки на участке, и рассказал о необычной находке журналистам. Позже сюжет о Ford Popular увидела 91-летняя вдова ветерана Второй мировой войны Гарольда Лайлса.
Оказалось, что семья Лайлсов многие годы прожила в этом доме и ездила на Popular, пока тот не сломался. Гарольд был привязан к автомобилю, а потому вместо того, чтобы сдать его в утилизацию, устроил «Форду» «похороны» на заднем дворе дома.