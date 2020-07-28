28 июля, 15:45

Старый полицейский Vauxhall VX90 вернулся в семью спустя 12 лет

Мужчина случайно наткнулся на объявление о продажи машины, которая ранее принадлежала его отцу

© birminghammail.co.uk
Лиза Будрина
Отставной британский полицейский Грег Барнетт из графства Дарем случайно увидел на eBay объявление о продаже необычного Vauxhall VX90 1978 года. На этом автомобиле его отец, Барри Барнетт, который также служил в полиции, много лет обучал вождению начинающих офицеров. Таким образом Vauxhall VX90 вернулся в семью спустя 12 лет, и это обошлось Барнетту-младшему в девять тысяч фунтов стерлингов (почти 840 тысяч рублей).

Отец Барнетта скончался в 2006 году, а спустя два года семья продала учебный Vauxhall VX90. Следующие годы судьба автомобиля оставалась неизвестной, пока он не попал к нынешнему владельцу, Натану Уиллмоту из Сомерсета. По словам Уиллмота, данный экземпляр вполне может оказаться единственным полицейским Vauxhall VX90, сохранившимся до наших дней. Более того, в бардачке он обнаружил несколько чеков, подписанных рукой офицера Барри Барнетта.

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Детская фотография Грега Барнетта у отцовского Vauxhall VX90

Фото: birminghammail.co.uk

Летом 2020 года Уиллмот выставил машину на продажу на eBay, где её и обнаружил Грег Барнетт. Они договорились о сделке и уже вскоре семья Барнеттов воссоединилась с Vauxhall VX90.

Весной этого года британские СМИ обсуждали историю другого автомобиля Ford Popular, похороненного на 50 лет во дворе дома в Хекмондвике. Джон Брейшоу, который лишь недавно въехал в новый дом, наткнулся на «могилу» машины случайно во время уборки на участке, и рассказал о необычной находке журналистам. Позже сюжет о Ford Popular увидела 91-летняя вдова ветерана Второй мировой войны Гарольда Лайлса.

Оказалось, что семья Лайлсов многие годы прожила в этом доме и ездила на Popular, пока тот не сломался. Гарольд был привязан к автомобилю, а потому вместо того, чтобы сдать его в утилизацию, устроил «Форду» «похороны» на заднем дворе дома.

Источник: birminghammail.co.uk