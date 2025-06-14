В продаже появился ранний ВАЗ-2101 с одним учетом за 55 лет

В продаже появился ранний ВАЗ-2101 с одним учетом за 55 летВидавший виды седан сохранил номера стандарта 1958 года
С одной стороны ВАЗ-2101 образца 1970 года с чёрными номерами — историческая находка. Вдобавок, продавец утверждает, что для восстановления есть запчасти: двигатель, коробка передач, днище, крылья, двери, топливный бак, лобовое стекло — все начала 1970-х. На одометре 1568 километров, но судя по состоянию седана пройден не один круг.
я выбрал вместо рекламы.
За полвека «Жигули» сильно потрепало: крылья и пороги проржавели насквозь, комплектность не полная, на всех компонентах естественный износ. Поскольку действительно массовое производство ВАЗ-2101 стартовало 1 августа 1970 года, можно предполагать: седан из Самары выпущен осенью. В первый год была собрана 21 530 «Жигулей», а общий тираж «единичек» приблизился к отметке пять миллионов.
В этом году «копейка» на слуху, ведь к юбилею АвтоВАЗ, журналисты и блогеры выпустили целую серию материалов и обзоров. Через месяц на конвейер встанет символический преемник: Lada Iskra, которая должна перехватить эстафету массового бюджетного автомобиля.