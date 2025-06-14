В продаже появился ранний ВАЗ-2101 с одним учетом за 55 лет

Видавший виды седан сохранил номера стандарта 1958 года

В Самаре продают ранний ВАЗ-2101: один собственник за 55 лет. На классифайдах обнаружились «Жигули», выпущенные в 1970 году. Продавец утверждает, что машина относится к первым партиям: номер кузова 4910, номер двигателя — 3003. По документам проходит один собственник, хотя по косвенным признакам можно судить, что сейчас автор объявления перекупщик. Автомобиль явно требует реставрации, а цена — один миллион рублей с возможностью торга.