В Самаре появился в продаже аутентичный ВАЗ-2102 из последнего тиража

В 1986 году на АвтоВАЗе собрали только 156 «двоек», и в этом смысле автомобиль уникальный. Однако в объявлении есть противоречия: указан пробег 3000 километров, хотя на одометре при запуске в прошлом сезоне было 7052 километра. Также в описании фигурирует двигатель объёмом 1,3 литра (69 л.с.), хотя по открытым источникам в документах этого ВАЗ-2102 указан базовый мотор 1,2 литра (59 л.с.).