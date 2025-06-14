В Европе продают старый ВАЗ-2105 дороже новой BMW 3-Series: вот почему

В Европе продают старый ВАЗ-2105 дороже новой BMW 3-Series: вот почемуСоветский седан с насыщенной жизнью готов к очередной смене владельца
Продавцом значится дилер из города Комарно (Словакия), известно, что под капотом 2,0-литровый двигатель мощностью 228 лошадиных сил, а тяга передаётся на заднюю ось через секвентальную коробку передач. Надписи на стёклах намекают, что владельцем «Жигулей» был Роберт Бутор — венгерский гонщик-любитель и конструктор. Машина засветилась в многочисленных соревнованиях и была в разных конфигурациях.
я выбрал вместо рекламы.
За гоночный болид хотят выручить 50 тысяч евро: это самая дорогая Lada в продаже в Европе! За сравнимую сумму в Словакии можно приобрести новый BMW 318d Touring. Действительно ли основой послужил советский ВАЗ-2105 VFTS с цехов Вильнюсского авторемонтного завода или речь идёт о копии для венгерского чемпионата по ралли в объявлении не сказано. В любом случае от исходника 40-летней давности прототип бесконечно далёк.
В начале 1980-е годов советские раллисты и гонщики из стран восточного блока действительно использовали «пятёрки», доработанные в столице Литвы. В октябре 1982 года «Жигули» с аббревиатурой VFTS прошли омологацию от Международной автомобильной федерации, а мелкосерийные машины того времени очень востребованы в среде коллекционеров.