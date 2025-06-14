В Европе продают старый ВАЗ-2105 дороже новой BMW 3-Series: вот почему

Советский седан с насыщенной жизнью готов к очередной смене владельца

Старый ВАЗ-2105 продают в Словакии по цене новой BMW 318d: вот почему. На немецком классифайде Mobile.de обнаружилась Lada Rally VFTS, построенная гоночным коллективом TBR Racing. В описании сказано, что речь идёт об оригинальной модели, которая впервые встала на учёт в феврале 1984 года, так что седан принимал участие в соревнованиях разного уровня более 40 лет! Однако текущая конфигурация новая, и в гонках ни разу не использовалась.