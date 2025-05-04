В Ижевске выставили на продажу новый ВАЗ-2106 цвета «баклажан»

За «капсульные» «Жигули» хотят выручить 649 тысяч рублей, что примерно в пять раз превышает среднерыночную цену «шестёрки». В объявлении указано, что автомобиль сгодится для парадов и ретропробегов, но это лукавство: общий тираж ВАЗ-2106 превысил отметку 4,3 миллиона штук, производство прекратилось в 2006 году, и даже статус янгтаймера модели присвоят только через 11 лет.