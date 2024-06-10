В Нефтюганске продают 31-летний ВАЗ-2106 по цене новой Lada Vesta

Фотографий «капсулы времени» немного, а описание скудное. Можно сделать вывод, что в Нефтюганске сохранился поздний ВАЗ-21063 с 64-сильным двигателем ВАЗ-21011. Такие версии выпускали до 1994 года, а седан с севера выпущен в 1993 году. Упрощений машин начала 1990-х не замечено: есть и хромированная решётка радиатора, и молдинги, и окантовка фонарей.