В Нефтюганске продают 31-летний ВАЗ-2106 по цене новой Lada Vesta«Капсульный» седан обнаружился в Ханты-Мансийском автономном округе
Фотографий «капсулы времени» немного, а описание скудное. Можно сделать вывод, что в Нефтюганске сохранился поздний ВАЗ-21063 с 64-сильным двигателем ВАЗ-21011. Такие версии выпускали до 1994 года, а седан с севера выпущен в 1993 году. Упрощений машин начала 1990-х не замечено: есть и хромированная решётка радиатора, и молдинги, и окантовка фонарей.
Кузов окрашен в тёмно-красный цвет, салон чёрный, так что сборка типичная для «шестёрок». Нет откровений и по технике: минимум опций, отсутствуют даже правое зеркало и задние подголовники. О состоянии ВАЗ-21063 можно судить по бумажным накладкам на крышке багажника, отсутствию номеров, локеров, брызговиков и дворников — машина даже не прошла предпродажную подготовку.
Два миллиона рублей за ВАЗ-2106 — не самая высокая цена. Седаны из ранних партий советского образца пытались продавать вдвое дороже, а за сравнимую сумму ещё недавно можно было взять позднесоветские экземпляры с минимальным пробегом. Впрочем, общий тираж «шестёрок» более 4,3 миллиона экземпляров, и коллекционная ценность под вопросом.